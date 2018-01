Kommunen : Einwohnerzahl Neubrandenburgs gestiegen

Die Stadt Neubrandenburg hat entgegen allen Prognosen 2017 ihre Einwohnerzahl zum dritten Mal in Folge steigern können. Derzeit leben 65 175 Menschen in der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, rund 600 Einwohner mehr als vor einem Jahr, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Donnerstag erklärte. Der Hauptgrund sei der starke Zuzug von etwa 3600 Menschen im Vorjahr, darunter viele Menschen aus Dörfern sowie Migranten. Allerdings sterben pro Jahr noch etwa 150 Einwohner mehr als neu geboren werden.