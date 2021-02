Notfälle : Einsturzgefahr: Bewohner müssen Reihenhäuser verlassen

Neun Bewohner von drei nebeneinanderstehenden Reihenhäusern in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben ihre Wohnungen am Samstag wegen akuter Einsturzgefahr verlassen müssen.

Crivitz | Sie seien bei Verwandten untergekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle in Schwerin am Sonntag. Im Keller des mittleren Hauses sei die Wand unter dem First eingestürzt. Die Ursache sei noch unklar. Eine Zwischendecke hänge herunter. Da die R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.