Umweltpolitik : Einsendeschluss für Klimaschutzwettbewerb Ende August

Preisgelder von insgesamt 15 000 Euro winken den Gewinnern beim 5. Klimaschutzwettbewerb des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wie Energieminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mitteilte, können noch bis zum 31. August künstlerisch-kreative Beiträge dafür eingereicht werden. Über die Sieger in den Kategorien Foto, Plakat/Collage, Malerei/Grafik und Kurzfilm entscheidet eine vierköpfige Jury. Schirmherr ist der bei Plau am See lebende Schauspieler Hinnerk Schönemann («Marie Brandt», «Nord bei Nordwest»).

von dpa

08. August 2019, 12:59 Uhr

Der Wettbewerb, der in diesem Jahr unter dem Motto «KlimaSichten - Mit Weitblick in die Zukunft» steht, richtet sich an Schüler, Erwachsene, Einrichtungen und Institutionen. Er solle dazu anregen, sich kreativ mit den Themen Klimaschutz und Klimawandel auseinanderzusetzen. «Ich freue mich auf vielfältige Wettbewerbsbeiträge», sagte Pegel.

Stephan Latzko, Klimaschutzbeauftragter in Stralsund und Jury-Mitglied, verwies auf die «Fridays for Future»-Bewegung, die maßgeblich dazu beigetragen habe, dem Thema Klimaschutz mehr Öffentlichkeit zu geben und den Handlungsdruck auf die Politik zu erhöhen. «Die Klimaprobleme unseres Planeten können wir nicht oft genug in den Fokus stellen, insbesondere für künftige Generationen», sagte Sabine Matthiesen. Die Geschäftsführerin des Filmbüros MV gehört ebenfalls der Jury an.

Im Vorjahr waren 48 Wettbewerbsbeiträge eingereicht worden. Zu den Gewinnern zählte die Greifswalderin Lena Haeberlein. Das von ihr gestaltete Poster trug den Titel «Es geht schon lange nicht mehr nur um Eisbären...» und zeigte die Silhouette Greifswalds, wobei nur noch die Spitzen der drei markanten Kirchtürme aus dem Wasser ragten.