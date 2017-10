Verkehr : Einschränkungen nach «Xavier»: Bahn leitet Reisende um

Schäden durch den Sturm «Xavier» haben auch am Samstag den Fernverkehr der Deutschen Bahn durch Nord- und Ostdeutschland stark beeinträchtigt. Die Bahn leitete Reisende mit Zielen in Süd- und Westdeutschland von Berlin aus zunächst über Jüterbog nach Leipzig um. Von dort fuhren Züge weiter über Erfurt und Fulda nach West- und Süddeutschland. Alle Verbindungen könnten aber nicht umgeleitet werden, sagte eine Sprecherin am Samstagmittag. Die Strecke nach Leipzig war auf einem Abschnitt nur eingleisig, weshalb Züge dort mit verringerter Geschwindigkeit fuhren. Fahrgäste nach Norddeutschland sollten teilweise über Stendal und Uelzen umgeleitet werden.