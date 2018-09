Kriminalität : Einkaufspassage in Flensburg nach Bombendrohung geräumt

von dpa

30. September 2018, 14:44 Uhr

Die geöffnete Einkaufspassage «Galerie» in der Flensburger Innenstadt ist am Sonntag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Betroffen seien auch Teile der Fußgängerzone einschließlich Angelburger Straße, Südermarkt und Holm, teilte die Polizei mit. Sprengstoffsuchhunde sollen das Gebäude überprüfen. Der Einsatz könne noch längere Zeit dauern. Besucher des verkaufsoffenen Sonntags müssten mit Beeinträchtigungen rechnen. Bereits am Samstag hatte es den Angaben zufolge eine Bombendrohung gegen die «Galerie» gegeben. Nach einer Durchsuchung konnte jedoch am Samstagabend Entwarnung gegeben werden.