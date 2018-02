Tarife : Einigung im Tarifstreit: Beratungen der Tarifkommission

von dpa

01. Februar 2018, 05:45 Uhr

Nach der Einigung im Tarifstreit in mehreren Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern trifft sich Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi heute in Rostock. Dort soll über das vergangene Woche erzielte Ergebnis beraten werden. Nach insgesamt drei Streiktagen hatten sich Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband darauf geeinigt, dass die rund 1600 Busfahrer und Mitarbeiter in den Nahverkehrsgesellschaften rückwirkend zum 1. Januar eine Lohnsteigerung um 2,2 Prozent, mindestens jedoch 80 Euro erhalten. Ab Januar 2019 soll eine weitere Steigerung um 3,0 Prozent erfolgen. Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete war anschließend davon ausgegangen, dass sich die Arbeitgeberseite auch durch weitere Warnstreiks nicht zu einer weiteren Nachbesserung bewegen ließe.