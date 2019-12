Kommunen : Einigung im Grundstücksstreit auf Hiddensee in Sicht

Seit Jahren schwelt ein Streit um Grundstücke in Neuendorf auf Hiddensee. Das Land um die Häuser gehört der Hansestadt Stralsund, die Hauseigentümer müssen Pacht zahlen. Jetzt liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch.

von dpa

19. Dezember 2019, 18:36 Uhr

In Neuendorf auf der Insel Hiddensee sind die Weichen für eine Einigung im jahrelangen Grundstücksstreit mit der Hansestadt Stralsund gestellt worden. Das teilte das Agrarministerium am Donnerstag nach dem Besuch von Minister Till Backhaus (SPD) und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in der Gemeinde mit. Backhaus hatte den Einwohnern von Neuendorf beim Landeserntedankfest im Oktober versprochen, bis Weihnachten einen Kompromissvorschlag auf den Tisch zu legen.

Einwohner aus dem Dorf im Süden der Insel protestieren gegen die Erhöhung der Pacht um 1230 Prozent für das Land und ihre Häuser durch die Stadt Stralsund. Betroffen sind etwa 80 Familien, die dort teilweise in der fünften oder sechsten Generation wohnen, die aber von Alters her die umgebenden Wiesen nur pachten konnten, wie Karin Schlott vom Vorstand der Interessengemeinschaft Neuendorf damals erklärte. Statt 26 Cent pro Quadratmeter sollen sie jetzt 3,20 Euro zahlen. Das Land werde mit einem Wert von 300 Euro je Quadratmeter wie Bauland behandelt, obwohl auf der geschützten Insel und im Flächendenkmal Neuendorf kein Bauen möglich sei.

Der Kompromissvorschlag des Ministers sieht vor, dass das Land für einen Kaufpreis von 110 statt 300 Euro pro Quadratmeter erworben werden kann. Die Bemessung der zu erwerbenden Fläche soll sich nach der bebauten Fläche richten. Zugleich müssten sich die Käufer für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren zur Nachzahlung des Differenzbetrags zum vollen Preis von 300 Euro verpflichten, wenn sie das Grundstück an einen Dritten verkaufen, der kein Abkömmling aus Neuendorf ist.

Dem Vorschlag müssen die Stralsunder Bürgerschaft, die Gemeinde Hiddensee und die Kommunalaufsicht zustimmen. Badrow zufolge fließen die Pachteinnahmen in die Sanierung und den Bau von Schulen, Straßen und Spielplätzen.