Geschichte : Einheitsfeier: MV-Politiker mahnen weitere Hilfen an

Die Lebenserwartung in Ostdeutschland hat sich fast an das höhere Niveau im Westen angepasst, das Einkommen nach wie vor nicht. Das zeigt das Spannungsfeld, in dem die Debatten zum Tag der Einheit geführt werden.

01. Oktober 2018, 15:42 Uhr

Den bevorstehenden Tag der Deutschen Einheit haben Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern zum Anlass genommen, das Erreichte zu bilanzieren und weitere Ziele abzustecken. Dabei würdigten Vertreter von Regierung und Opposition gleichermaßen die Aufbauleistung in Ostdeutschland. Gleichzeitig machten sie aber deutlich, dass es noch immer große Unterschiede zwischen West und Ost gibt, die zu beseitigen seien.

So bleibt die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) oberstes politisches Ziel. Von der gerade gegründeten Bund-Länder-Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» erwarte sie neue Impulse und Weichenstellungen dafür. «Wir brauchen ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen und wir brauchen eine Vereinbarung zur Entlastung der Kommunen bei ihren Altschulden», sagte Schwesig in Schwerin. Als eines der gravierenden Probleme sieht die SPD-Politikerin die fortbestehende Einkommenskluft.

Doch trotz der noch bestehenden Defizite sei der bevorstehende Tag der Deutschen Einheit für sie ein Grund zur Freude. «Die Menschen in Ostdeutschland haben die Herausforderungen angenommen und sehr viel erreicht. Es ist vor allem ihr Verdienst, dass wir in den vergangenen 28 Jahren so gut vorangekommen sind», betonte Schwesig. Doch dürfe nicht vergessen werden, dass die Veränderungen für viele Menschen auch Brüche in ihrem Leben gebracht hätten. Auf aktuelle Ereignisse eingehend, warnte die Ministerpräsidentin vor einer steigenden Unzufriedenheit. Politischer Streit, Ärger und Frust dürften nicht zu Hass und Hetze führen.

Die Linke beklagt auch nach knapp drei Jahrzehnten deutscher Einheit erhebliche Defizite bei der grundgesetzlich geforderten Angleichung der Lebensverhältnisse. «Geringere Löhne bei längeren Arbeitszeiten, niedrigere Rentenwerte, geringere Wirtschaftskraft, Abwanderung und Armut sind nach wie vor bittere Realität in den sogenannten neuen Bundesländern», konstatierte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. Die Verantwortung für eine «anhaltende wirtschaftliche, soziale und kulturelle Spaltung» liege bei den bisherigen Bundesregierungen. «Ob es um Entscheidungen in Sport und Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft geht - der Osten hat stets das Nachsehen. Damit muss endlich Schluss sein. Bund und Land müssen mehr Osten wagen», forderte die Oppositionspolitikerin.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) würdigte die Aufbauleistungen, mahnte zugleich aber weitere Hilfen an. Das Land sei weiter auf Förderung angewiesen. «Wir brauchen Anreize, um wirtschaftlich weiter voranzukommen», betonte Glawe. Laut Statistik war die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr lediglich um ein Prozent gewachsen und damit nur halb so stark wie im Bundesdurchschnitt.

Nach Glawes Einschätzung ist Mecklenburg-Vorpommern seit 1990 vor allem aber in Bereichen wie Handwerk, Tourismus und Gesundheitswirtschaft gut vorangekommen und für viele Menschen hätten sich damit die Lebensbedingungen verbessert. «Der wirtschaftliche Strukturwandel ist dennoch nicht abgeschlossen», betonte er. Bei der Neuorientierung der Regionalpolitik nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II Ende 2019 müsse die nach wie vor unterschiedliche Wirtschaftskraft berücksichtigt werden.

Mecklenburg-Vorpommern will sich beim großen Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin nicht nur als beliebtes und erfolgreiches Urlaubsland präsentieren. «Unser Land steckt voller Ideen. Wir präsentieren Mecklenburg-Vorpommern mit spannenden wissenschaftlichen und preisgekrönten gastfreundlichen Konzepten», kündigte der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer, an.

Die Schau auf der traditionellen Ländermeile werde in diesem Jahr daher auch stark von den Universitäten Rostock und Greifswald sowie den Hochschulen Wismar, Güstrow, Neubrandenburg und Stralsund geprägt. Hochschulvertreter würden über Forschungsprojekte informieren und auch Fragen rund um das «Studieren mit Meerwert» beantworten. Mit diesem Slogan wirbt Mecklenburg-Vorpommern bundesweit für seine Studienangebote.

Rund um das Brandenburger Tor und das Reichstagsgebäude richtet Berlin in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Sie stehen unter dem Motto «Nur mit Euch» und sollen den Stand der Einheit beleuchten und Ideen für die Zukunft zeigen.