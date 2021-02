Brände : Einfamilienhaus niedergebrannt: 300 000 Euro Schaden

Ein Feuer hat am Sonntag ein komplettes Wohnhaus in der Gemeinde Alt Brenz (Ludwigslust-Parchim) bei Neustadt-Glewe zerstört.

Brenz | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wird der Schaden auf 300 000 Euro geschätzt. Nach ersten Untersuchungen war der Brand am Nachmittag ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten die Flammen und konnten sich retten, so dass niemand verletzt wurde. Das G...

