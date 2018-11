Brände : Einfamilienhaus in Flammen: 200 000 Euro Schaden

von dpa

25. November 2018, 10:47 Uhr

In Lübtheen hat in der Nacht zum Sonntag ein Einfamilienhaus mit Reetdach gebrannt. Das Haus stand nach Angaben der Polizei in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Fünf Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet. Ein weiterer Mensch, der sich im Obergeschoss des Hauses aufhielt, wurde von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf über 200 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.