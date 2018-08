Linstow : Eine Woche nach Flixbus-Unfall auf der A19: Fahrer im Visier der Ermittler

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

von Winfried Wagner/dpa

24. August 2018, 20:30 Uhr

Eine Woche nach dem Unfall eines Fernbusses auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) ist die exakte Ursache weiter unklar. Für eine handfeste Bewertung des Geschehens fehlt noch das Gutachten der Dekra-Sachverständigen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Güstrow sagte. Allerdings rückte der 44 Jahre alte Busfahrer inzwischen stärker ins Blickfeld der Ermittler. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, hieß es von der Polizei.

Der Bus war am Freitagmorgen vergangener Woche auf dem Weg von Stockholm nach Berlin südlich von Linstow auf der A19 nach rechts in den Straßengraben gefahren und umgekippt. An Bord waren 63 Fahrgäste aus 22 Nationen, darunter 19 Deutsche, sowie zwei Busfahrer, die sich abgewechselt hatten. 22 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Bus gehört einer tschechischen Firma, die für die Firma Flixbus (München) fährt.

Schwere Busünfalle der vergangenen Jahre

Juni 2018 Bei Karlsruhe stirbt eine Frau in einem Bus auf der A5, weitere 31 Menschen werden verletzt. Bei stockendem Verkehr war der Busfahrer auf einen Müllwagen aufgefahren.

Juli 2017 18 Menschen sterben in den Flammen, als auf der Autobahn 9 in Bayern ein Reisebus auf einen Sattelzug auffährt und sofort in Brand gerät. 30 weitere werden verletzt.

Oktober 2015 Ein mit Schülern aus Sachsen besetzter Bus verunglückt auf der A4 bei Erfurt. Der Bus war nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und umgekippt. Ein Junge stirbt.

Dezember 2014 Bei einem Busunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld in Hessen kommen fünf Menschen ums Leben. Der Bus war mit einem schlingernden Auto zusammengestoßen und eine Böschung hinabgestürzt.

Juli 2014 Elf Menschen sterben, als auf der A4 bei Dresden ein Reisebus aus Polen auf einen ukrainischen Bus auffährt.

September 2010 14 Polen sterben bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht.

November 2008 Nahe Hannover geht auf der A2 ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Mitglieder einer Reisegruppe auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt kommen ums Leben.

Ob der Busfahrer unaufmerksam war oder es eine technische Ursache gebe, sei noch unklar. Der Fahrer blieb unverletzt, hatte laut Polizei beim Atemalkoholtest 0,0 Promille und wurde schon befragt. Details wurden mit Rücksicht auf die Ermittlungen nicht genannt. Die Lenk- und Ruhezeiten seien eingehalten worden. Der Unglücksbus kam nach Berlin. Die Fernbusse der Nordeuropalinie fahren wieder.