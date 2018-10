Gesellschaft : Eine-Welt-Netzwerk: 80 Veranstaltungen für Gerechtigkeit

Das Eine-Welt-Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern will mit rund 80 Veranstaltungen vom 29. Oktober bis 17. November für nachhaltiges Wirtschaften und globale Gerechtigkeit werben. Heute soll das Programm in Schwerin vorgestellt werden. Im Internet ist es bereits nachzulesen. Rund 60 Gruppen zwischen Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Bergen auf Rügen organisieren rund 80 Veranstaltungen - von Vorträgen, etwa über die aktuelle Situation in Nordsyrien, über Lesungen, Filmvorführungen und Diskussionsveranstaltungen bis hin zu Aktionen wie dem Bauen einer Müllskulptur in Parchim und Do-it-Yourself-Nachmittagen, zum Beispiel in Rostock.

von dpa

23. Oktober 2018, 02:03 Uhr

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe mit dem Titel «Weltwechsel» am Montag kommender Woche (29. Oktober) in Güstrow. Bei der Veranstaltung sollen drei Gruppen mit dem Ökumenischen Förderpreis «Eine Welt M-V» ausgezeichnet werden. Beworben hatten sich in diesem Jahr 18 Initiativen, Vereine, Kirchengemeinden, Partnerschaftsgruppen, Schulklassen und Einzelpersonen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der Preis soll Menschen in ihrem Engagement für weltweite Gerechtigkeit ermutigen und stärken. Er ist mit 2000, 1500 und 1000 Euro dotiert.