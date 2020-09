Gesundheit : Eine neue Corona-Neuinfektion in MV registriert

Das Corona-Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiterhin sehr gering. Nachdem am Montag zum ersten Mal seit einem Monat keine neue Corona-Ansteckung registriert worden war, registrierte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock für Dienstag eine Neuinfektion im Land. Der betroffene Mensch lebt in Nordwestmecklenburg.

von dpa

01. September 2020, 16:42 Uhr