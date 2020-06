Gesundheit : Eine neue Corona-Infektion in MV nachgewiesen

In Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag erneut eine weitere Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 798 (Stand 14.56 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Der neue Fall wurde in der Hansestadt Rostock registriert. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

von dpa

26. Juni 2020, 15:40 Uhr

763 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 117 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Mit 49 nachgewiesenen Infektionen je 100 000 Einwohner ist Mecklenburg-Vorpommern weiter das am wenigsten vom neuen Coronavirus betroffene Bundesland. Im Bundesdurchschnitt beträgt dieser Wert 231.