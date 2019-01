Kriminalität : Einbruchsserie in Rostocker Geschäftshäuser

von dpa

21. Januar 2019, 14:41 Uhr

Eine Einbruchsserie in Rostocker Geschäftshäuser beschäftigt die Polizei. Zunächst waren Diebe am Freitag in der Innenstadt gewaltsam in ein Geschäftshaus eingedrungen, in dem sich eine Rechtsanwaltskanzlei befindet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dann folgte der Einbruch in ein Gebäude in der Nähe. Auch hier wurden mehrere Türen aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen und Büros von Firmen und Verbänden durchsucht. An diesem Montag wurde nach Polizeiangaben dann ein Einbruch in eine Arztpraxis gemeldet. Wegen der Nähe der Tatorte und der Vergleichbarkeit des Vorgehens vermutet die Polizei einen Zusammenhang. Es seien Spuren gesichert worden, hieß es.