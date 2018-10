Kriminalität : Einbruchserie auf Campingplatz an der Müritz

von dpa

28. Oktober 2018, 19:56 Uhr

Böse Überraschung für Dauercamper an der Müritz: Unbekannte habe am Wochenende auf einen Schlag sieben zum Teil zu Bungalows umgebaute Wohnwagen bei Gotthun (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde die Einbruchserie am Morgen gemeldet. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar, da die Wohnwagenbesitzer auch in anderen Bundesländern wohnten und mögliche Schäden und Verluste noch nicht hätten begutachten können. Es handele sich um die erste derartige Einbruchserie auf Campingplätzen der Region in diesem Herbst. Gotthun liegt am Westufer der Müritz und hat drei Campingplätze.