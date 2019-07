Kriminalität : Einbruchschutz lohnt sich: Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt

Mehr als jeder dritte Versuch, in Wohnungen einzubrechen, scheitert. Dies zeigt nach Einschätzung von Kriminalisten, dass Vorsichtsmaßnahmen helfen. Denn Einbrecher wollen leichte Beute machen. Und sie lesen Facebook.

von dpa

24. Juli 2019, 06:10 Uhr

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt weiter. Im vergangenen Jahr fiel sie auf den niedrigsten Stand seit 2009, wie das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Einbrecher suchten demnach 1101 Wohnungen erfolgreich heim, 2009 waren es 1263 gewesen. Bis 2014 stiegen die Fallzahlen. Doch seit dem Höhepunkt mit 1530 Wohnungseinbrüchen beobachten die Experten des Landeskriminalamtes einen Rückgang.

«Die seit 2015 sinkende Tendenz entspricht dem bundesdeutschen Trend», sagte LKA-Sprecherin Anna Lewerenz. Für das laufende Jahr geht sie nach derzeitigem Stand von einem weiteren Rückgang aus.

Die Zahl der Einbruchsversuche liegt allerdings deutlich höher: Mehr als jeder dritte - etwa 40 Prozent - scheitert nach Worten von Lewerenz. «Dies sind allesamt Fälle, in denen die Täter auf Bedingungen stoßen, die sie aus den unterschiedlichsten Gründen von der Vollendung ihres Vorhabens abhalten.» Dies verdeutliche, wie wichtig das Thema Einbruchschutz sei.

«Einbrecher wollen leichte Beute machen», sagte Lewerenz. Alles, was das Entdeckungsrisiko erhöhe, könne sie von der Vollendung ihres Vorhabens abhalten. «Gut funktionierende Nachbarschaften sind für sie ebenso wenig einladend wie geschlossene Fenster und verschlossene Türen bei Abwesenheit.» Schon einfache mechanische Sicherungen erhöhten den Aufwand für die Täter und damit ihr Entdeckungsrisiko.

Wer Tipps für den Einbruchschutz sucht, sollte laut Lewerenz einen Blick auf Internetseiten wie www.k-einbruch.de werfen. Dort gibt es zum Beispiel Hinweise für die Urlaubszeit: Rollläden sollten danach über eine Zeitschaltuhr oder von Nachbarn geöffnet und geschlossen werden. «Sollten Sie keine dieser Möglichkeiten haben, lassen Sie die Rollläden offen.» Sonst wissen Diebe gleich Bescheid, dass niemand zu Hause ist.

Den Briefkasten sollte man ebenfalls von Freunden leeren lassen, Abonnements während der Abwesenheit abbestellen. «Ein überquellender Briefkasten zeigt, dass Sie im Urlaub sind.» Mittels Zeitschaltuhren sollte das Licht an- und ausgeschaltet und so Anwesenheit vorgetäuscht werden. Und: «Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsfreuden teilhaben. Auch Einbrecher lesen Posts in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, um leerstehende Wohnungen und Häuser ausfindig zu machen.»