Prozesse : Einbruchsbande vor Gericht: Baustellen bevorzugte Tatorte

Wegen einer Diebstahlserie hauptsächlich auf Baustellen müssen sich von Mittwoch an vier Männer im Alter von 38 bis 46 Jahren vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die drei Deutschen und ein Pole sollen in der Zeit von März 2017 bis August 2018 in Bad Doberan und Rostock zehn Diebstähle begangen haben und dabei einen Schaden von weit mehr als 150 000 Euro angerichtet haben.

von dpa

06. Februar 2019, 01:41 Uhr

Die Männer sollen in wechselnden Besetzungen unter anderem zwei Minibagger im Wert von jeweils 35 000 Euro und zwei Hydraulikbagger im Wert von jeweils 20 000 Euro erbeutet haben. Im Sommer 2018 sollen drei Angeklagte einen Tresor mit einem Inhalt von rund 33 000 Euro aus den Räumen einer Reederei gestohlen haben. Dabei seien sie auf frischer Tat ertappt worden. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.