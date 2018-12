Kriminalität : Einbruch in Stralsunder Real-Markt: Täter festgenommen

von dpa

08. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Zwei junge Männer sind am Freitagabend in den Real-Markt in Stralsund eingebrochen und haben Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Bereits kurze Zeit darauf gelang es der Polizei jedoch, die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer aus Stralsund zu stellen und vorläufig festzunehmen, teilten die Beamten am Samstag mit. In der Wohnung eines Täters wurde die Beute, darunter Smartphones, Laptops, Tablets, Rauchzubehör und Tabak, gefunden. Gegen die Männer wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.