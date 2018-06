Kriminalität : Einbruch in Schweriner Zoo

von dpa

29. Juni 2018, 17:01 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Kassenhaus und den Souvenir-Shop des Schweriner Zoos eingebrochen. Der Polizei zufolge hinterließen sie Hebelspuren, eingeschlagene Scheiben und durchwühlte Schränke. Ob sie etwas erbeuten konnten, war zunächst unklar. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes meldete den Einbruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.