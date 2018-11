Kriminalität : Einbrecher verursachen auf Usedom 10 000 Euro Schaden

von dpa

22. November 2018, 16:32 Uhr

Unbekannte sind in Koserow auf der Insel Usedom in Gebäude von Karls Erlebnisdorf eingebrochen und haben rund 10 000 Euro Schaden verursacht. Die Täter hätten Türen zu Werkstätten, Tiergehegen und einen Lkw sowie die Geldkassetten mehrerer Spielgeräte aufgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wert der gestohlenen Gegenstände betrage etwa 5000 Euro, zusätzlich zerstörten die Täter aber auch Inventar, hieß es.