Kriminalität : Einbrecher stehlen TV-Geräte, Werkzeug, Diesel und Traktor

Ein herrenloser Traktor hat die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte auf die Spur von Einbrechern gebracht.

Ritzerow | Diese haben ein Haus in Ritzerow an der Bundesstraße 104 zum Teil ausgeräumt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Der Traktor wurde ihr zufolge am Mittwoch verlassen am Straßenrand in Bredenfelde gefunden, etwa zwölf Kilometer von seinem Standort entfernt. Bei Ermittlungen kam heraus, dass die Täter das Haus in Ritzerow aufgebrochen un...

