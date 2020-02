Kriminalität : Einbrecher stehlen restaurierte Motorrad-Oldtimer

von dpa

14. Februar 2020, 12:13 Uhr

Zwei Motorrad-Oldtimer, darunter eine Maschine aus dem Jahr 1938, haben Unbekannte in Ducherow (Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Die beiden restaurierten Motorräder standen auf einem privaten Grundstück in einem Gebäude, das die Täter aufgebrochen hatten, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Anklam sagte. Das 82 Jahre alte schwarze Motorrad vom Typ BMW R 12 habe einen Wert von rund 20 000 Euro, der andere Oldtimer vom Typ Awo sei Baujahr 1956 und rund 7000 Euro wert. Der Diebstahl soll sich zwischen dem 11. und 13. Februar ereignet haben.