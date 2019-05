Kriminalität : Einbrecher stehlen Pflanzenschutzmittel von Betriebsgelände

von dpa

29. Mai 2019, 15:53 Uhr

Einbrecher haben vom Gelände einer Agrargesellschaft in Sarnow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Pflanzenschutzmittel im Wert von 12 000 Euro gestohlen. Nach Angaben er Polizei vom Mittwoch verschafften sich die Täter in der Nacht zum Dienstag Zutritt zum Betriebsgelände und öffneten gewaltsam einen Container. Sie entwendeten mehrere Kartons mit verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Das Diebesgut sei mit einem Fahrzeug abtransportiert worden. Entsprechende Spuren wurden laut Polizei am Tatort gesichert.