Kriminalität : Einbrecher plündern Gasthaus kurz nach erster Corona-Öffnung

Kurz nach der ersten Öffnung nach dem Corona-Lockdown in der Gastronomie haben Unbekannte eine Gaststätte in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ausgeräumt.

Kühlungsborn | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brachen die Täter in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag in das Lokal ein. Sie brachen einen Tresor auf, stahlen mehrere tausend Euro an Einnahmen und richteten einen mindestens ebenso großen Schaden an, wie es hieß. In Mecklenburg-Vorpommern durfte die Gastronomie von Pfingstsonntag an nach etwa sieb...

