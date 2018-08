Prozesse : Einbrecher erschossen: Prozess gegen Komplizen geht weiter

Am Landgericht Neubrandenburg wird am heutigen Freitag der Prozess um einen Einbruch in ein Döner-Bistro fortgesetzt, bei dem ein Täter im März erschossen wurde. Am zweiten Verhandlungstag sollen unter anderem die Anklage gegen die zwei mutmaßlichen Komplizen verlesen und ihre Stellungnahmen sowie Zeugen gehört werden. Den 27 und 40 Jahre alten Männern aus Berlin und Neubrandenburg wird schwerer räuberischer Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Bevor die Anklage verlesen wird, muss sich die Kammer zu einem Antrag der Verteidiger äußern, die eine kurzfristige Richter-Umbesetzung der Strafkammer moniert hatten.

Das Trio hatte in der Nacht zum 1. März im Lager des Döner-Imbisses in der Neubrandenburger Oststadt rund 30 000 Euro erbeutet. Die Männer waren aber beim Einbruch von Beamten gestellt worden. Ein Einbrecher griff laut Staatsanwaltschaft einen Polizisten mit Reizgas an, so dass dieser in Notwehr geschossen hatte. Der Fall hatte wegen des getöteten Einbrechers, der ebenfalls aus Berlin kam, über Neubrandenburg hinaus für Schlagzeilen gesorgt.

Nach dem Schuss ließen sich die beiden Anderen widerstandslos festnehmen. Laut Anklage sollen sie gewusst haben, dass ihr Bekannter bei einem Polizeieinsatz das Reizgas einsetzen wollte, damit alle flüchten können. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. Die Herkunft des erbeuteten Geldes ist bisher nicht eindeutig geklärt. Die Beschuldigten gaben an, das Geld in dem Imbiss erbeutet zu haben.