Kriminalität : Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Langes Sündenregister

von dpa

30. April 2019, 16:59 Uhr

Eine Betonröhre hat sich für einen Einbrecher in Frankenberg (Kreis Mittelsachsen) als schlechtes Versteck herausgestellt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Frau am frühen Dienstagmorgen den Einbruch in einen Baustoffhandel und alarmierte die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Firmengelände und fanden einen 30-Jährigen in der Betonröhre. Auf dem Areal wurde auch die Tasche des Mannes mit 180 gestohlenen Zigarettenschachteln entdeckt. Gegen den 30-Jährigen lagen laut Polizei zudem zwei Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen.