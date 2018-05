Brände : Ein Schwerverletzter bei Brand in Güstrower Wohnhaus

von dpa

04. Mai 2018, 19:04 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Der Inhaber der Zwei-Raum-Wohnung erlitt durch das Feuer am Freitagnachmittag großflächige Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei bislang unklar.