Gesundheit : Ein neuer Corona-Fall in MV: Gesamtzahl steigt auf 699

Am Sonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus stieg damit auf 699 (Stand 15.30 Uhr). Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, sind im Nordosten bislang 18 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl veränderte sich im Vergleich zu den Vortagen nicht.

von dpa

03. Mai 2020, 16:12 Uhr

Landesweit müssen oder mussten 98 Menschen in Kliniken behandelt werden, 17 von ihnen auf einer Intensivstation. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten im Nordosten 577 Menschen als genesen.