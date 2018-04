Kriminalität : Ein Jahr nach Vergewaltigung: Massengentests erfolglos

Göhren (dpa/mv) – Ein Jahr nach der Vergewaltigung einer 56-jährigen Urlauberin in Göhren auf der Insel Rügen sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Auch ein zweiter Massengentest, mit dem nach dem Vergewaltiger gesucht wurde, brachte keinen Treffer, sagte der Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft Martin Cloppenburg am Freitag. Die Polizei hatte im Januar und März 500 Männer im Alter von 15 bis 35 Jahren zur freiwilligen Abgabe einer Speichelprobe aufgerufen. Sie sollen sich in der Tatzeit vom 30. April bis 1. Mai 2017 im Ostseebad aufgehalten haben.

von dpa

20. April 2018, 11:55 Uhr

Rund 90 Männer seien der Einladung nicht gefolgt, sagte eine Polizeisprecherin. Sie würden nun im Zuge von Zeugenbefragungen gehört. Die Anordnung einer Speichelprobe ist nach Angaben der Ermittler schwierig, weil dafür ein konkreter Tatverdacht vorliegen müsse.

Die 56 Jahre alte Urlauberin aus der Nähe von Leipzig (Sachsen) war am frühen Morgen des 1. Mai 2017 auf dem Rückweg vom Strand von hinten attackiert, mit einem Messer bedroht und vergewaltigt worden. Der Mann floh, das Opfer wurde durch das Messer schwer verletzt. Am Opfer sicherten Rechtsmediziner DNA-Spuren des Täters.