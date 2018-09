Landtag : Ein Jahr «Bürger für Mecklenburg-Vorpommern» im Landtag

Die AfD-Abspaltung «Bürger für Mecklenburg- Vorpommern» (BMV) sieht sich nach einem Jahr eigenständiger Arbeit im Verbund der demokratischen Parteien angekommen und akzeptiert. Im Landtag betreibe die vierköpfige Fraktion sach- und lösungsorientierte Politik und scheue sich deshalb auch nicht, für Anträge anderer Fraktionen zu stimmen oder gemeinsame Anträge einzubringen, betonte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Wildt am Dienstag in Schwerin. Die BMV verstehe sich als staatstragende Partei, deren Aufgabe es gerade in politisch aufgeheizten Zeiten sei, die Demokratie zu schützen und zu verteidigen.

von dpa

25. September 2018, 17:38 Uhr

Wildt grenzte sich erneut konsequent von der AfD ab, für die er 2016 in den Landtag gewählt worden war, die er ein Jahr später aber wegen zunehmend rechtsnationaler Ausrichtung mit drei weiteren Abgeordneten verließ. «In der Praxis des Landtags sehe ich keine Gemeinsamkeiten mehr», sagte Wildt.