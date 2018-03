Gesundheit : Ein Ende in Sicht? Landesamt gibt Grippezahlen bekannt

Es schnieft und schnupft im Nordosten. Wann ebbt endlich die Grippewelle in Mecklenburg-Vorpommern ab? Das Landesamt für Gesundheit und Soziales gibt die neuesten Zahlen bekannt.

von dpa

21. März 2018, 06:51 Uhr

Rostock (dpa/mv) – Die Grippe sorgt weiter für Unterrichtsausfälle und ausgedünnte Verwaltungen. Erst am Montag meldete der Landkreis Vorpommern-Greifswald drei weitere Grippetote. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gibt am Mittwoch die landesweit neuesten Zahlen zur derzeit grassierenden Grippewelle in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Vor einer Woche hatte das Amt noch eine steigende Zahl von Influenza-Erkrankungen sowie damals fünf Grippetote gemeldet. Die drei Männer und zwei Frauen waren alle zwischen 77 und 98 Jahre alt und zählten damit zur Risikogruppe.

Wegen der Grippe bleibt das Stadtarchiv in Greifswald weiter geschlossen. An der Fleesenseeschule in Malchow musste der Unterricht gestaffelt nach Klassenstufen ausfallen, weil so viele Lehrer erkrankt waren. Kliniken arbeiten an der Kapazitätsgrenze. In Stralsund fehlten in der vergangenen Woche rund elf Prozent der Mitarbeiter wegen Krankheit.

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern amtlich gemeldeten Influenza-Fälle spiegelt das Bild nur teilweise dar. Die Dunkelziffer ist hoch, weil nicht bei allen Erkrankten ein Abstrich gemacht wird. Experten wie Lagus-Chef Heiko Will sprechen schon jetzt von einer der schwersten und langwierigsten Grippewellen seit zehn Jahren. In der Vorjahressaison hatte es in MV zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Grippeerkrankungen gegeben.

Im kommenden Jahr könnte das Gesundheitssystem möglicherweise besser auf eine Grippe vorbereitet sein. Die Krankenkassen im Nordosten wollen zusammen mit den Apothekerverbänden bundesweit als erste Region den neuen Vierfach-Impfstoff kostenlos zur Verfügung stellen, wie die Kassen mitgeteilt hatten. Wie viele der in diesem Jahr Erkrankten geimpft waren, wird nicht erfasst.