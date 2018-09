Kirche : Ein Drittel weniger Pastoren bis 2030 erwartet

Die Nordkirche erwartet einen deutlichen Rückgang der Zahl ihrer Pastoren: Von den rund 1700 Geistlichen in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein würden zwischen den Jahren 2020 und 2030 etwa 900 in den Ruhestand gehen, hieß es bei der Landessynode der Nordkirche, die am Samstag in Travemünde bei Lübeck zu Ende ging. Im selben Zeitraum würden Prognosen zufolge nur rund 300 Nachwuchsgeistliche neu in den Dienst eintreten. Das bedeute, dass in zwölf Jahren rund 600 Pastoren weniger als heute im aktiven Dienst stehen.

von dpa

29. September 2018, 16:29 Uhr

Die Nordkirche versuche mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern. So sei die Zahl der Plätze im Vorbereitungsdienst für Theologen, dem Vikariat, erhöht worden. Außerdem gebe es seit 2016 in der Nordkirche ein «Vikariat im Ehrenamt», um berufstätigen Theologen die Ausbildung zum Pastor zu ermöglichen. Außerdem liefen Beratungen, wie künftig ein Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie als alternativer Zugang zum Vikariat angeboten werden könne.