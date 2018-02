Gesellschaft : Ehrenamtsmesse in Parchim mit rund 1300 Besuchern

Rund 1300 Menschen haben in Parchim am Samstag die erste von sechs Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern besucht und die Gelegenheit zur Information und zum Erfahrungsaustausch genutzt. Etwa 45 Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region stellten ihre Arbeit vor und warben dabei auch um neue Mitstreiter, wie die Veranstalter mitteilten. Auf besonderes Interesse stieß demnach der Plauer Segelsportverein «Hai-live», der Segelsport auch für behinderte Menschen anbietet. Zudem wurden auf der Messe 15 Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bundes mit dem Ehrenamtsdiplom ausgezeichnet, die sich überwiegend bei der Wasserrettung engagieren.

von dpa

17. Februar 2018, 16:09 Uhr

Die seit elf Jahren veranstalteten Messen gelten als willkommene Präsentationsplattform und Kontaktbörse für ehrenamtlich engagierte Menschen. Bis Ende März werden zu den insgesamt sechs Veranstaltungen erneut mehr als 300 Aussteller erwartet. Nach Parchim laden jeweils an den Wochenenden noch Stralsund, Rostock, Wismar, Neustrelitz und Greifswald zu Messen ein. Der DRK-Landesverband als Hauptorganisator rechnen mit ähnlich vielen Besuchern wie im Vorjahr, als insgesamt etwa 12 000 Menschen gekommen waren.

Erhebungen zufolge sind landesweit mehr als 600 000 Menschen in Vereinen, Verbänden und Initiativen ehrenamtlich aktiv, die meisten in Sportvereinen und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die 2015 gegründete Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns unterstützt insbesondere kleine Vereine und lokale Initiativen, organisiert Rechtsberatung und gewährt geringfügige Finanzhilfen.