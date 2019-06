Regierung : Ehrenamtliche Bürgermeister in MV bekommen mehr Geld

von dpa

04. Juni 2019, 14:38 Uhr

Die ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern bekommen eine höhere Aufwandsentschädigung. Sie steige um bis zu 50 Prozent, teilte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Andreas Wellmann, am Dienstag in Schwerin mit. Damit könnten die Gemeinden ihre Bürgermeister endlich angemessen entschädigen, befand der Verbandschef. Er berief sich auf die neue Entschädigungsverordnung, die das Landeskabinett am Dienstag beschlossen hat. Diese sieht eine Staffelung nach Ortsgröße vor. Demnach erhalten ehrenamtliche Bürgermeister in Orten mit bis zu 500 Einwohnern maximal 700 Euro monatlich. Die höchste Aufwandsentschädigung erhalten Bürgermeister in Städten mit mehr als 5000 Einwohnern. Dort können die Beträge bis zu 3000 Euro erreichen.