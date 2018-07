Verkehr : Ehepaar prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

von dpa

03. Juli 2018, 05:46 Uhr

Zwei Eheleute sind bei Sagard im Kreis Vorpommern-Rügen tödlich verunglückt, nachdem ihr Auto gegen einen Baum gekracht ist. Der 75-jährige Fahrer sei aus zunächst ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Bei dem Unfall wurden er und seine 55 Jahre alte Frau so schwer verletzt, so dass sie noch an der Unfallstelle starben.