Landtag : Ehemaliger Rostocker Uni-Rektor Wendel stößt zur AfD

Der ehemalige Rektor der Universität Rostock, Hans-Jürgen Wendel, ist Mitglied der AfD Mecklenburg-Vorpommern geworden.

Schwerin | Er sei bereits Ende des vergangenen Jahres dem Kreisverband Rostock beigetreten, erklärte er am Mittwoch vor dem Schweriner Schloss, zusammen mit dem Landesvorsitzenden der Partei, Leif-Erik Holm. Vor einigen Jahren habe er seine Mitgliedschaft in der CDU beendet und damals schon den Beitritt zur AfD erwogen, sagte Wendel. Einzelne Personen, die inner...

