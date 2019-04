Prozesse : Ehefrau gewürgt: Urteil gegen 51-jährigen Ehemann erwartet

Im Prozess um versuchten Totschlag an der Ehefrau wird heute das Urteil gegen den angeklagten Ehemann erwartet. Der geständige 51-Jährige soll seine Frau im Dezember vergangenen Jahres im gemeinsamen Haus in einem Dorf bei Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gewürgt haben, was die Staatsanwaltschaft als versuchten Totschlag und Körperverletzung bewertet. Vor dem Urteil des Landgerichts Neubrandenburg voraussichtlich am Nachmittag sind die Plädoyers von Anklage und Verteidigung geplant.

von dpa

29. April 2019, 02:22 Uhr

Das Paar hatte sich nach 23 Jahre Ehe trennen wollen. Das nötige Trennungsjahr hatten beide mit jeweils separaten Bad- und Schlafräumen im gemeinsamen Haus absolvieren wollen. Der Angeklagte hatte vor Gericht die Tat gestanden. An die Vorgeschichte könne er sich aber aufgrund des Alkoholkonsums nicht erinnern. Auch habe er von seiner Frau abgelassen, als er sich der Gewalttat bewusst geworden sei. Zuvor soll er aus Eifersucht mehrere Türen eingetreten haben.

Die Frau flüchtete an dem Abend zu einer Freundin. Vor Gericht hatte sie eine Aussage gegen ihren Mann verweigert und den Richtern auch untersagt, medizinische Befunde der Ärzte von damals sowie ihre Aussagen bei der Polizei zu verwenden.