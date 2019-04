Prozesse : Ehefrau gewürgt: Bewährungsstrafe für Noch-Ehemann verhängt

Weil er seine in Trennung lebende Ehefrau im Streit gewürgt hat, ist ein Mann aus einem Dorf bei Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den 51-Jährigen am Montag der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Täter war von Anfang an geständig, habe Reue gezeigt und sich Ende 2018 selbst angezeigt, sagte Richter Jochen Unterlöhner. Die Strafe wurde für vier Jahre auf Bewährung ausgesetzt und ist bereits rechtskräftig.

von dpa

29. April 2019, 11:30 Uhr

Außerdem muss der Verurteilte eine Alkoholtherapie absolvieren, jeden Wohnsitzwechsel melden und 2000 Euro an einen Verein für Frauen und Familie zahlen. Vom Vorwurf des versuchten Totschlags rückte die Schwurgerichtskammer ab, da der Betrunkene von allein aufgehört hatte, die Frau zu würgen, wie er vor Gericht sagte.