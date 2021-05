Prozesse : Efeubeseitigung mit Millionenschaden: Kein Strafverfahren

Der Hotelbrand in Lobbe auf der Insel Rügen, bei dem Ende 2020 ein Millionenschaden entstanden war, bleibt ohne strafrechtliche Folgen.

Middelhagen | Wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, ist das Verfahren gegen den tatverdächtigen Angestellten des Hotels jetzt eingestellt worden. Der Mann hatte am 3. November 2020 auf Anweisung Efeu an der Fassade mit offener Flamme bekämpft, was den Brand letztlich auslöste. Das Strandhotel hatte 30 Zimmer auf drei Etagen. Sieben ...

