Wetter : DWD-Prognose: Donnerstag bislang wärmster Tag des Jahres

Norddeutschland steht am heutigen Donnerstag voraussichtlich der bislang wärmste Tag des Jahres bevor. Vor allem in den westlichen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und im Süden Schleswig-Holsteins werde es mit bis zu 35 Grad drückend heiß, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. In den anderen Teilen Norddeutschlands gehen die Meteorologen von rund 30 Grad aus. Ein wenig Abkühlung versprechen die Küstenregionen an der Ostsee. Dort soll es knapp unter 30 Grad warm werden.

von dpa

26. Juli 2018, 08:13 Uhr

Und in den kommenden Tagen soll es heiß bleiben. Es könne zwar vereinzelte Gewitter geben, die sorgten aber kaum für Abkühlung, hieß es beim DWD. Erst am Wochenende könnten die Temperaturen etwas sinken und am Sonntag womöglich unter die 30-Grad-Marke fallen. Zu Beginn der neuen Woche erwarten die Meteorologen dann schon wieder einen neuen Temperatur-Anstieg.