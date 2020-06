Kriminalität : Durchsuchungen wegen Internet-Hetze im Fall Lübcke in MV

Wegen Internet-Hetze gegen den erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind Ermittler am Donnerstag bundesweit gegen 40 Beschuldigte vorgegangen. Darunter war auch ein 66-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, wie der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft Harald Nowack am Donnerstag sagte. Ihm wird vorgeworfen, sich im Jahr 2015 mit einer extremistischen Äußerung an der Diskussion um Lübcke beteiligt zu haben. Der Regierungspräsident hatte die damalige Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigt.

04. Juni 2020, 15:08 Uhr

Wie Nowack sagte, bedauere der Mann in seiner Vernehmung an diesem Donnerstag seine Einlassung. Er habe damals Angst vor der Gesamtlage gehabt. Er habe auch nie wieder etwas gepostet und sei strafrechtlich bis dahin und auch später nicht in Erscheinung getreten.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Auslöser der Tat sollen Äußerungen Lübckes zur Aufnahme von Flüchtlingen gewesen sein. Die Ermittler gehen von einer rechtsextremistischen Motivation des Schützen aus. Der Hauptverdächtige Stephan E. und ein mutmaßlicher Unterstützer stehen ab Mitte Juni vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Bereits vor der Tat hatte Lübcke Morddrohungen erhalten. Auch nach seinem Tod gab es abfällige Kommentar im Netz - mutmaßlich aus der rechten Szene.