Agrar : Durchschnittsernte bei Rüben: Zuckergehalt «verwässert»

Die Zuckerrübenanbauer in Mecklenburg-Vorpommern erwarten in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte. «Die Rüben haben vom Regen profitiert», sagte die Geschäftsführerin des Anklamer Anbauerverbandes für Zuckerrüben, Antje Wulkow, am Mittwoch. Allerdings habe der Regen den Zuckergehalt etwas verwässert. Angaben zum voraussichtlichen Ertrag und Zuckergehalt wollte sie noch nicht machen. Als einzige Zuckerfabrik im Land verarbeitet Anklam die einheimischen Rüben. Die Verarbeitungskampagne beginnt nach Angaben der Fabrik Mitte September.