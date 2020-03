Kriminalität : Duo fesselt 19-Jährige und will Geld erpressen

Zwei Männer haben in Neubrandenburg eine junge Frau in ihre Gewalt gebracht und versucht, Geld von Angehörigen zu erpressen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, konnte sich die gefesselte 19-Jährige allerdings am Donnerstag befreien und Hilfe holen. Dadurch kam die Polizei auf die Spur der beiden 18 und 21 Jahre alten Männer.

von dpa

06. März 2020, 17:56 Uhr

Gegen das Duo wird nun wegen Freiheitsberaubung und erpresserischen Menschenraubes ermittelt. Das Opfer war am Donnerstag unverletzt in ihrer Wohnung in der Neubrandenburger Oststadt gefunden worden. Kurze Zeit später wurde der 18-Jährige bei einer sofortigen Großfahndung festgenommen, etwas später der 21-Jährige. Beide kämen aus Neubrandenburg. Weitere Hintergründe zu dem Fall wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekanntgeben.