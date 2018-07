Agrar : Dürre für Bauern existenzbedrohend: Bund-Länder-Treffen

von dpa

30. Juli 2018, 05:47 Uhr

Die Dürre hat nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarministerium zum Teil existenzbedrohende Auswirkungen auf die Landwirtschaftsbetriebe. Für finanzielle Hilfen seien dem Land aber noch die Hände gebunden, sagte Minister Till Backhaus (SPD). Dazu müsse erst das ganze Schadensausmaß vorliegen. Vertreter von Bund und Ländern treffen sich am Dienstag in Berlin, um über die Folgen der Hitze und Dürre für die Bauern in vielen Regionen zu beraten. «Mecklenburg-Vorpommern wird dabei vor allem dafür eintreten, dass sich der Bund auch finanziell an der Bewältigung der nunmehr dritten schlechten Ernte in Folge beteiligt», sagte Backhaus. Landesbauernpräsident Detlef Kurreck sagte angesichts der Ernteausfälle: «Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Wir brauchen Geld.»