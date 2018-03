Kriminalität : Drogenrazzia: Polizei durchsucht neun Objekte im Land

von dpa

07. März 2018, 13:15 Uhr

Die Polizei hat bei einer Drogen-Razzia mit Spezialeinsatzkräften mehrere Wohnungen und Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Insgesamt gehe es um neun Objekte, der Schwerpunkt liege in Rostock, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Mittwoch. Bis zum Mittag seien Haftbefehle gegen vier Männer vollstreckt worden. Einige Durchsuchungen seien bereits abgeschlossen, andere sollten noch bis zum Nachmittag andauern. Nähere Angaben zu gefundenen Drogen und den weiteren Orten, in denen die Durchsuchungen stattfanden, konnte der Sprecher zunächst nicht machen.