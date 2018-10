Prozesse : Drogenplantagen: bis zu zweieinhalb Jahre Haft gefordert

von dpa

29. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Die beiden Hauptangeklagten im Schweriner Prozess um Drogenplantagen in Mecklenburg sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zwei Jahre und drei Monate beziehungsweise zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Für acht weitere Angeklagte beantragte sie am Montag am Landgericht Strafen zwischen sechs Monaten sowie einem Jahr und sechs Monaten Haft. Neun der zehn Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt, nachdem das Gericht ihnen Obergrenzen bei der Strafzumessung zugesichert hatte. Die Urteile sollen voraussichtlich am Nachmittag verkündet werden. Der Prozess gegen fünf weitere Angeklagte, die sich nicht äußern wollten, wird am nächsten Montag fortgesetzt. Die insgesamt 15 Männer und Frauen sollen von Oktober 2010 bis September 2015 in großem Stil in Nordwestmecklenburg Cannabis angebaut und verkauft haben.