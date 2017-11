Prozesse : Drogenplantage auf Pferdehof: Prozessbeginn

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels müssen sich ein Niederländer und dessen Sohn vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt am Dienstag bei der Verlesung der Anklage erklärte, sollen beide zwischen Dezember 2015 und Mai 2017 in einer Halle ihres Pferdezuchtbetriebes im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine professionelle Cannabis-Plantage betrieben zu haben. Die 52 und 28 Jahre alten Männer arbeiteten demnach mit Komplizen in den Niederlanden zusammen. Laut Anklage nahmen sie durch den Verkauf von mindestens neun Ernten mehr als 375 000 Euro ein. Bei einer Durchsuchung des Pferdehofs im Mai 2017 fand die Polizei knapp 2000 Hanf-Pflanzen.