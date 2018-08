Kriminalität : Drogendealer geht Polizei in Greifswald ins Netz

von dpa

28. August 2018, 16:23 Uhr

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Greifswald von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 48-Jährige, gegen den seit November 2017 ermittelt wird, wurde am Montag mit 100 Gramm Kokain geschnappt, die er bei einer sogenannten Beschaffungsfahrt in seinem Auto transportiert hatte. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Das Kokain hat einen Verkaufswert von etwa 8000 Euro.