Kriminalität : Drogen bei Durchsuchungen in Rostock und Umgebung gefunden

von dpa

29. August 2018, 17:47 Uhr

Die Polizei hat bei mehreren Durchsuchungen in Rostock und Umgebung große Mengen Drogen sichergestellt. Dabei handele es sich um ein knappes Kilogramm Amphetamine, 180 Ecstasy-Tabletten, Kokain, LSD sowie eine große Anzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten, die als Drogenersatzstoffe verwendet würden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darüber hinaus seien 14 000 Euro sichergestellt worden. Neben Rostock seien Objekte in Tessin, Poppendorf, Parkentin und Bad Doberan durchsucht worden. Gegen einen 27-jährigen Rostocker sei Haftbefehl erlassen worden, der mit Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei.